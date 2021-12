Etats-Unis : Mayfield, dans le Kentucky, frappée par les violentes tornades

Après le passage des tornades meurtrières aux États-Unis, le Kentucky peine à se relever. Les paysages y sont dévastés, et le dernier bilan fait état d'au moins 88 morts. "Le président Joe Biden se rendra ici dans le Kentucky dès demain, à la rencontre des sinistrés", rapporte le journaliste Loïc de La Mornais, envoyé spécial à Mayfield, dans le Kentucky, pour le 8 Heures du mardi 14 décembre. Le nombre de victimes a par ailleurs été légèrement revu à la baisse, mais "le bilan humain et matériel reste extrêmement lourd", note le journaliste.



Un tour politique

Joe Biden a également "décrété le statut de désastre fédéral", "un statut supérieur à celui d'état d'urgence et qui va permettre de mobiliser encore plus d'agences fédérales pour libérer ces routes, reconstruire ces villes et ces villages, et donner aussi un petit peu d'argent, ce qui est rare aux États-Unis, aux Américains qui ont notamment tout perdu", poursuit Loïc de La Mornais. Le Kentucky étant un État républicain et conservateur, cette tornade prend également un tour politique. "Jusqu'ici, ses députés et ses sénateurs avaient toujours refusé de verser des aides financières à d'autres États qui avaient connu des catastrophes similaires. Cette fois-ci, c'est à leur tour de réclamer l'aide fédérale de l'État pour le Kentucky", conclut le correspondant.