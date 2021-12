Au cœur de la nuit, emmailloté dans des couvertures, un bébé est retrouvé vivant sous les décombres à Dawson Springs (Kentucky), 10 jours après le passage de plusieurs tornades aux États-Unis : c’est un miraculé. La grand-mère qui gardait ses petits-enfants est bouleversée. Kaden, âgé de 15 mois, et son frère ont survécu à la tornade.

Les sauveteurs ont fini par retrouver les bébés

Depuis le passage de la violente tornade, la maison où se trouvaient la grand-mère et ses petits-enfants, est complètement détruite. La grand-mère avait mis les deux nourrissons dans une baignoire pour les protéger. Les sauveteurs ont fini par retrouver les bébés dans la baignoire emportée par la tornade, un peu plus loin dans le jardin. La grand-mère avait mis des couvertures et des coussins autour des enfants, c’est ce qui les a probablement sauvés. Le petit frère de Kaden, Dallas, âgé de trois mois, a été blessé à la tête et aux bras mais ses jours ne sont pas en danger.