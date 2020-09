Charente-Maritime : de nombreux dégâts suite à une tornade

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les images filmées par des vidéastes amateurs sont impressionnantes : un tube rond, sur l'eau, avance vers les terres. Mercredi 23 septembre, une tornade a frappé la région de la Charente-Maritime dans l'après-midi. Des dégâts matériels sont à signaler sur plusieurs habitations. Certains murs ont été emportés et des volets endommagés, le tout en seulement quelques secondes. "Le ciel s'est assombri et la tornade, ça a duré 10, 15, 20 secondes. On a même pas eu le temps de fermer les volets, c'était déjà fini", raconte un habitant.

De nouveaux vents attendus

Un camping a également dû être évacué en urgence. Heureusement, seuls trois blessés légers sont à déplorer. Néanmoins, les habitants de la région sont en alerte et les pompiers s'activent afin de réparer les toitures endommagées. De nouveaux vents violents ont été annoncés dans le courant de l'après-midi du 24 septembre.

