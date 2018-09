Canada : une tornade dévaste un quartier d'Ottawa

Les images sont spectaculaires et effrayantes. Une tornade dévastatrice s'est abattue samedi 22 septembre sur l'est d'Ottawa, la capitale du Canada. Une fois les vents de 200 km/h calmés, les habitants ont découvert des rues jonchées de débris d'arbres et de voitures aux vitres éclatées. Le quartier de Gatineau (Ottawa), a été ravagé en quelques minutes, avec des habitations en bois éventrées.

Les arbres rendus à l'état d'allumettes

Dans une école, les pompiers ont dû lutter contre les flammes et sortir les élèves et le personnel présents sur place. Des centaines de toitures ont été arrachées, et les arbres pilés et cassés comme de vulgaires allumettes. Les dégâts sur le réseau ont privé d'électricité près de 200 000 foyers de l'agglomération de la ville d'Ottawa. Les résidents étaient abasourdis devant la violence de la tempête.