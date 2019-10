Bouches-du-Rhône : une tornade a frappé le quartier Pont-de-Crau à Arles

Le phénomène qui s'est produit mardi 15 octobre dans la nuit, a fait trois blessés légers et d'importants dégâts matériels. Une soixantaine d'habitants ont dû quitter leur logement.

Une tornade a touché Pont-de-Crau, un quartier d'Arles, dans les Bouches-du-Rhône, mardi 15 octobre, tôt le matin, indiquent les pompiers du service départemental d'incendie et de secours.

Le phénomène s'est produit entre 4h40 et 5h du matin et a fait trois blessés légers. L'un d'entre eux a été évacué au centre hospitalier d'Arles.

Les sinistrés accueillis dans un gymnase

Arbres déracinés, toitures arrachées, fenêtres brisées et dans un camping, des mobiles-homes retournés, l'épisode a entraîné d'importants dégâts matériels. Plus d'une soixantaine d'habitants sinistrés ont été accueillis dans un gymnase de la ville et quarante relogements au minimum sont à prévoir. En tout, 80 pompiers sont mobilisés auprès des habitants.

Un violent phénomène venteux a touché brièvement en deuxième partie de nuit la commune d'#Arles dans les #BouchesduRhône. Enquête en cours pour déterminer la nature exacte du phénomène en cause. Photos via La Météo du 13 https://t.co/2B3xlKXAYy #orages pic.twitter.com/Gd3EwwLWUk — Keraunos (@KeraunosObs) October 15, 2019

Les Bouches-du-Rhône ne sont plus en vigilance orange, tout comme l'Ardèche et le Vaucluse. Quatre départements le sont actuellement, trois pour orages et un pour pluie-inondation. Il s'agit des Alpes-de-Haute-Provence, de la Drôme et du Var.