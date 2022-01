Tempête Kenan : une partie des Etats-Unis paralysée

Avec des températures chutant jusqu'à -15 degrés, 70 cm de neige et des vents soufflants à 120 km/h, la tempête qui s'est abattue sur le nord-est du pays a sévèrement bloqué les déplacements et toute sortie dans la rue pour les habitants.

Sur le nord-est des Etats-Unis, le soleil a fini par percer les nuages. Pendant 24 heures, la neige et le blizzard ont balayé la région, immaculant les paysages. Les températures sont descendues jusqu’à -15 degrés dimanche 30 janvier. Dans les rues de Boston, les habitants dégagent les trottoirs. "Pour Boston, cette quantité de neige est assez inhabituelle. On n'avait pas vu ça depuis la grande tempête de 2014", explique un riverain.

Pas le record attendu

Durant l’épisode, plusieurs villes ont enregistré plus de 70 cm de neige et les rafales de vent ont atteint jusqu’à 120 km/h. La vague de froid a touché toute la côte. Toute une partie des Etats-Unis était paralysée, avec les trains et les avions à l’arrêt. Plus de 200 000 foyers ont été privés d’électricité et les habitants priés de rester chez eux. Times Square était recouvert de neige et les rues désertées. Mais au final, ces chutes de neige très importantes n’ont pas atteint les records historiques attendus par les autorités.