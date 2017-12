Tempête Ana : cinq départements en alerte orange et encore 50 000 foyers privés d'électricité hier soir

Quelque 50 000 foyers étaient encore privés d'électricité lundi soir, après le passage de la tempête Ana. Cinq départements sont maintenus en vigilance orange jusqu'à mardi 12 décembre, en début d'après-midi : les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes (alerte orange avalanches), ainsi que le Nord et le Pas-de-Calais en (alerte orange neige-verglas).

Beaucoup de foyers touchés dans le Nord et le Pas-de-Calais

En soirée lundi, 34 000 foyers demeuraient dans le noir dans le Nord et le Pas-de-Calais, selon un point de situation à 19h30 d'Enedis, le gestionnaire du réseau français d'électricité. Aucun car scolaire ne circulera ce mardi dans le Nord et le Pas-de-Calais en raison des conditions climatiques, annonce la région Hauts-de-France. Cette interdiction concerne aussi les cars interurbains. Aucune ligne ne sera assurée par les réseaux Arc-en-Ciel et Oscar, précise France Bleu Nord.

Quelque 9 000 foyers restaient sans courant dans la région Pays de la Loire, et 7 000 dans la région Centre-Val de Loire. Au plus fort de la tempête, 120 000 foyers français se sont retrouvés sans électricité.

Cinq départements restent placés en vigilance orange par Météo France, mardi 12 décembre 2017. (METEO FRANCE)

Par ailleurs, Météo-France prévoit notamment "des avalanches naturelles de gros volume" sur les massifs des Alpes du Sud. Il est attendu plus d'un mètre de neige au-dessus de 2 000 mètres d'altitude dans les Alpes du Sud et environ un mètre plus au nord.