EN IMAGES. Des dégâts, de la neige et des vagues : la tempête Ana vue par les internautes

Coupures de courant, vents violents, chutes de neige... La tempête Ana traverse la France, lundi 11 décembre : huit départements sont toujours placés en vigilance orange par Météo France (contre 36 dans la nuit de dimanche à lundi). Les rafales de vent ont atteint les 140 à 150 km/h, avec des vagues risquant de submerger le littoral. Quelque 120 000 foyers ont été privés d'électricité en Vendée et dans la région de la Loire.

>> Tempête Ana : suivez l'évolution de la situation dans notre direct

Dans les Alpes, le risque d'avalanches est élevé après de fortes chutes de neige et des vents forts en altitude. En fin de matinée, la neige a également touché le nord de la France tandis que de fortes précipitations étaient attendues sur la côte méditerranéenne. Voici des images publiées par des internautes sur les réseaux sociaux, qui attestent de la puissance du phénomène.

Des dégâts et des retards importants

Chutes d'arbres, ruptures de câbles électriques, toitures endommagées... En plus des 120 000 foyers privés d'électricité, l'arrivée de la tempête a provoqué de nombreux dégâts. En Vendée, selon la préfecture, les services de secours ont reçu plus d'un millier d'appels depuis le début de l'épisode venteux et les pompiers ont procédé à près de 500 interventions dans la matinée, principalement pour des chutes d'arbre et des dégagements de la voie publique.

Le trafic des TER a été perturbé tôt dans la journée de lundi dans les Pays-de-la-Loire, en raison de chutes d'arbres sur les voies ou de défauts d'alimentation électrique, entraînant des difficultés et des retards sur tous les axes. En région parisienne, plusieurs lignes RER et Transilien ont été perturbées par des chutes d'arbres.

Chute d’un gros arbre sur la RD 514 pic.twitter.com/8PZPqeDLa3 — Paz Olivier (@paz_olivier) 11 décembre 2017

@leberry_fr, un arbre déraciné avec la tempête rue Stephane Mallarmé à Bourges. pic.twitter.com/K4avKMzJJi — MOUSALLI Mustapha (@MustaphMOUSALLI) 11 décembre 2017

#qml Reprise TRÈS progressive des circulations entre St-Cloud et Garches. Prévoyez des perturbations jusque fin de service. Pour info l’arbre tombé sur les caténaires a été retiré.

Restez attentifs aux annonces sonores pic.twitter.com/8hjNWJuwLe — THEOPHILE Jimmy (@jimmy_theophile) 11 décembre 2017

Hier, ce n'était qu'une petite #tempête qui a soufflé sur la colline de #Mondaye. Mais c'était déjà trop pour notre vieille et fragile abbaye ! Carreaux brisés, faîtages et tuiles envolés... Une fenêtre de toit a été emportée par le vent et s'est retrouvée au milieu du cloître ! pic.twitter.com/19eVPAObtB — Abbaye de Mondaye (@abbayedemondaye) 11 décembre 2017

Coup de vent sur la #Vienne: ne touchez pas les fils tombés par terre pic.twitter.com/aMJr4tmr2x — faitsdivers86 (@NRCP_POITIERS) 11 décembre 2017

Grosse frayeur pour une habitante de #Mirebeau le toit de la grange tombe sur sa toiture. Elle est indemne pic.twitter.com/6gMLQFUtYr — faitsdivers86 (@NRCP_POITIERS) 11 décembre 2017

Rafales de vent et importantes chutes de neige

Des vents violents, des fortes précipitations et des chutes de neige. Dès la nuit de dimanche à lundi, la zone pyrénéenne et une large bande de départements allant de la Gironde à la Drôme en passant par la région Centre ont été touchés par des vents violents. Dans le Nord, après de forts vents dimanche, la neige est tombée dans la matinée de lundi.

La Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes ont été quant à eux placés en vigilance orange avalanches. "Les quantités de neige fraîche (...) attendues d'ici lundi soir au-dessus de 2 000 mètres sont de nouveau de l'ordre du mètre pour la Savoie, la Haute-Savoie et les Alpes du Sud, plutôt 40 à 80 cm pour l'Isère", selon Météo France.

#Intempéries Les remontées mécaniques des stations @Auron_06 et @Isola2000_06 fermées en raison du risque avalanche: 50cm de #neige tombés au dessus de 1800m et l’on attend encore près d’1 mètre cet après-midi. Un arrêté préfectoral pourrait être pris #Nice06 #Ana pic.twitter.com/qu1Md4zl5G — Jacques Thérence (@Jakterens) 11 décembre 2017

Des vagues submergent les littoraux

Sur le littoral atlantique, les côtes vendéennes ont pris l'eau. Les côtes de la Gironde et des Landes ont aussi été placées en alerte orange "vagues-submersion", "de fortes vagues justifiant une vigilance toute particulière".

Le Sud-Est et la Corse du Sud ont, eux, surtout souffert de précipitations abondantes. Tout le bassin méditerranéen est sous le coup d'une alerte "vagues-submersion". Ainsi, La Provence a filmé la Corniche submergée à Marseille.

Images spectaculaires sur la plage de Portissol à @sanaryofficiel. Les vagues arrivent jusqu'aux portes des restaurants #Meteo83 #Toulon @Prefet83



Reportage sur les intempéries dans le #Var à retrouver ce soir 19h dans votre journal.

Canal 30 de la TNT pic.twitter.com/N2utYQ1fjU — VAR AZUR (@VarAzur_) 11 décembre 2017

C'est une tempête d'écume, et non de neige, qui frappe Les Sables d'Olonne #Ane #Vendee pic.twitter.com/NGUvCbJ2ER — Marylise Kerjouan (@mkerjouan) 11 décembre 2017