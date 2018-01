DIRECT. Tempête Eleanor : la vigilance levée dans neuf départements, trois personnes portées disparues

Ce qu'il faut savoir

La tempête touche à sa fin mais les intempéries liées à la tempête Eleanor se poursuivent. La Haute-Marne a été placée en vigilance orange aux inondations, vendredi 5 janvier. En revanche, l'alerte a été levée dans neuf autres départements : l'Eure, la Seine-Maritime, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, l'Ain, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Ces deux départements étaient aussi en alerte pour un risque d'avalanches. 17 départements restent en vigilance, la fin du phénomène étant prévue pour 16h. Voici la carte dressée par Météo France :

La carte des départements placés en vigilance orange par Météo France lors du passage de la tempête Eleanor, le 5 janvier 2018. (METEO FRANCE)

Trois personnes sont portées disparues : un pompier volontaire emporté par les flots entre la Savoie et l'Isère et deux hommes disparus en Haute-Marne et en Saône-et-Loire, tous jeudi. La tempête a aussi fait trois morts depuis mercredi.

17 départements en alerte orange. L'alerte orange pluie-inondation est maintenue pour le Doubs, le Jura, la Haute-Saône et le Territoire-de-Belfort. L'alerte orange inondation seule concerne les Ardennes, la Corrèze, la Dordogne, la Gironde, le Lot, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, la Saône-et-Loire, les Vosges et l'Yonne. Les Ardennes, la Corrèze, la Dordogne, le Doubs, la Gironde, le Jura, le Lot, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Nièvre, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort sont aussi en alerte aux crues.

Trois hommes portés disparu. Un pompier volontaire de 65 ans qui secourait une famille réfugiée sur le toit de sa voiture, jeudi à la mi-journée, a été emporté par un torrent déchaîné, le Breda, entre l'Isère et la Savoie. Un corps retrouvé près du lieu de la disparition a été retrouvé, selon la préfecture. Un homme de 81 ans, sorti observer la crue d'une rivière à Lucenay-l’Evêque (Saône-et-Loire), jeudi soir, n'est jamais revenu. Et un autre homme, un Allemand de 70 ans, a disparu à Rouvres-sur-Aube (Haute-Marne) : il était sorti de sa maison pour ouvrir une vanne et éviter que sa propriété soit inondée, et serait probablement tombé dans un réservoir qui communique avec l'Aude, explique la préfecture.

Le risque d'avalanches persiste. Des départs spontanés d'avalanches vont encore se produire et quelques grosses avalanches restent possibles, avec la reprise des précipitations dans la nuit, prévient Météo France. Ce risque concerne toujours tous les massifs savoyards. Alors que les stations de ski sont bondées en raison des vacances, de nombreuses routes de montagne menant aux stations sont restées fermées pendant la nuit. Le préfet de l'Isère demande aux vacanciers de ne pas anticiper leur retour, car des axes sont toujours en cours de déblaiement.