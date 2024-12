Tempête Darragh : 50 000 clients encore privés d'électricité en Bretagne et Normandie

Quelque 50 000 foyers restent privés d'alimentation électrique en Bretagne et en Normandie, a rapporté le gestionnaire du réseau électrique Enedis, dimanche 8 décembre dans la matinée. Plusieurs départements de l'Ouest avaient été placés samedi en vigilance orange au vent, avec des rafales entre 100 et 130 km/h sur le littoral. Ces vents violents ont provoqué de nombreuses coupures sur le réseau électrique, souvent liées à des chutes d'arbres sur les lignes.

En Bretagne, un total de 35 000 clients privés d'électricité a été recensé à 7h30 par Enedis. Quelque 20 000 se trouvaient en Ille-et-Vilaine, 10 000 dans les Côtes-d'Armor, 4 000 dans le Finistère et 1 000 dans le Morbihan. En Normandie, 15 000 foyers sont encore touchés, selon un bilan effectué à 10 heures. Enedis dénombre 7 000 clients privés de courant dans la Manche, 4 000 dans le Calvados et 3 000 en Seine-Maritime.

La circulation des trains perturbée dimanche

Les vents sont restés forts dimanche matin sur la région normande, ce qui a limité les capacités d'intervention des techniciens mobilisés par Enedis. Le gestionnaire insiste sur les dangers présentés par les câbles électriques gisant au sol et rappelle qu'il ne faut jamais les toucher, pas plus qu'un objet en contact avec une ligne électrique.

La tempête Darragh a également perturbé la circulation des trains dans l'Ouest, particulièrement en Normandie où par précaution dès vendredi soir toutes les lignes ont été arrêtées pour samedi et dimanche. En Bretagne, de nombreuses suppressions et retards ont été signalés samedi, mais la situation semble s'améliorer dimanche, sauf pour la ligne entre Rennes et Morlaix. La circulation des trains y est interrompue dans les deux sens, en raison de deux chutes d'arbres et d'une avarie aux installations électriques provoquée par la tempête, précise la SNCF.