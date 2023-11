Tempête Ciaran : 25 000 clients toujours privés d'électricité, "une véritable course de fond", souligne Enedis Bretagne

"128 entreprises différentes ont convergé vers la Bretagne pour nous donner un coup de main", salue le directeur d'Enedis Bretagne, Jean-Philippe Lamarcade, invité vendredi 10 novembre sur France Bleu.

Temps de lecture : 1 min

"Aujourd’hui, il nous reste le travail le plus difficile à faire, c’est une véritable, course de fond", explique Jean-Philippe Lamarcade, directeur régional d'Enedis Bretagne, invité de l'émission Ma France sur France Bleu vendredi 10 novembre.

25 000 clients bretons sont toujours sans électricité depuis le passage de la tempête Ciaran le 2 novembre, selon un bilan à 7h30 vendredi matin. "Nous sommes parfaitement conscients de la situation inconfortable dans laquelle se trouvent nos clients", reconnaît Jean-Philippe Lamarcade. "Nous avons fait face à une tempête d’une ampleur exceptionnelle dans son intensité, dans les dégâts qu’elle a causés sur le réseau électrique. Notre mobilisation se poursuit, on ne les oublie pas, on redouble d’effort pour intervenir."

2 400 techniciens d’Enedis sont présents sur le terrain. "1 250 personnes sont venues d’ailleurs en France renforcer nos équipes sur place, nos prestataires issus de 128 entreprises différentes ont convergé vers la Bretagne pour nous donner un coup de main", rapporte le directeur régional d'Enedis. "Même nos collègues irlandais qui, quand ils ont vu l’intensité des dégâts chez nous, nous ont appelés, pour nous dire : 'Dès que les bateaux reprennent, on arrive, on vient à vos côtés'. Et on a aujourd’hui 60 collègues irlandais à nos côtés. Donc, vraiment, on met toute notre énergie pour les rétablir."

"Le réseau est vraiment détruit par endroits"

Enedis est d'abord intervenue "en priorité sur les pannes qui permettaient de rétablir le plus grand nombre de clients, mais également sur les priorités qui nous sont données par les pouvoirs publics. On s’est concentré sur les eaux potables, sur les réseaux téléphoniques, le réseau SNCF, sur les Ehpad, les cliniques, les hôpitaux…"

Enedis doit maintenant s'atteler à la tâche la plus lourde, celle de réalimenter chaque client. "On est maintenant sur des dépannages qui concernent un client, deux clients, il nous faut aller maison par maison, c’est un véritable combat pour nous", rappelle Jean-Philippe Lamarcade. "Le réseau est vraiment détruit par endroits. Pour cela, on pose des groupes électrogènes, parce que les travaux de réseaux seront trop longs, on est vraiment sur une stratégie pour réalimenter au plus vite tous nos clients."