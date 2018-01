Tempête Carmen : 40 départements en vigilance orange

La tempête Carmen a touché terre pour le Nouvel An. De fortes rafales de vent, ainsi que des pluies soutenues, ont été enregistrées dès les premières heures sur la façade atlantique. Et Météo France, qui avait annoncé, dimanche, le placement de 26 départements en vigilance orange vent ou vagues-submersion, a étendu l'alerte à quatorze départements supplémentaires, lundi matin.

L'Aveyron, le Lot et les Hautes-Pyrénées sont désormais concernés. Peu avant, l'Allier, l'Ariège, le Cantal,la Corse-du-Sud et la Haute-Corse, la Haute-Garonne, le Gers, le Lot-et-Garonne, le Puy-de-Dôme, le Tarn et le Tarn-et-Garonne ont été ajoutés à la liste des départements en alerte pour vents violents.

Etaient déjà concernés par cette vigilance orange : le Calvados, la Charente, la Charente-Maritime, le Cher, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, le Finistère, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine, l'Indre, l'Indre-et-Loire, les Landes, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, la Sarthe, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et la Haute-Vienne.

Alerte vagues-submersion sur le littoral

Par ailleurs, la concomitance du passage de Carmen avec des coefficients de marée élevés risque d'entraîner des phénomènes de submersion marine sur les parties "exposées ou vulnérables" du littoral. Tous les départements de la façade ouest, du Finistère aux Pyrénées-Atlantiques, ainsi que la Corse sont concernés par l'alerte orange "vagues-submersion".

Carmen est la troisième tempête hivernale après Ana et Bruno en décembre. Annoncée pour lundi 1er janvier, elle a provoqué des vents violents dès dimanche. Un homme a été tué par la chute d'un arbre dans les Pyrénées-Atlantiques, à l'approche de la tempête. Le phénomène météorologique devrait se poursuivre jusqu'à mardi matin.