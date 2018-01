EN IMAGES. La tempête Carmen vue par les internautes

Des rafales de plus de 130 km/h ont été enregistrées sur la façade atlantique, lundi 1er janvier, alors que la tempête Carmen souffle violemment sur l'ouest de la France. Elle a provoqué dimanche la mort d'un homme dans les Pyrénées-Atlantiques, et une quarantaine de départements sont placés lundi en vigilance orange. Sur Twitter, internautes et médias ont déjà publié des images impressionnantes.

Ce journaliste du quotidien Sud-Ouest montre les rouleaux à Lacanau, en Gironde, à l'approche de la tempête.

#Lacanau la tempête #Carmen approche. Déjà de fortes vagues ce dimanche matin. Une petite série ! pic.twitter.com/rZ7ijFlrpc — Julien Lestage (@j_lestage) 31 décembre 2017

Plus au nord, cet autre journaliste témoigne : sur l'île de Ré, "la plage a disparu".

La #tempête #Carmen arrive sur l'île de Ré. La plage à disparu. Le gros coup de vent attendu lundi matin pic.twitter.com/vHPMvjREw3 — Emmanuel Goubert (@egoubert) 31 décembre 2017

En Bretagne, le vent a même emporté un poulailler qui a atterri sur une route nationale, révèle le quotidien régional Le Télégramme.

Conseil de cette internaute à ses amis bretons : "Ne pas sortir de chez soi".

En forme la miss #Carmen ! Surtout ne sortez pas de chez vous amis Bretons ! pic.twitter.com/0yJEIIy8U1 — Bénédicte Jacq (@BenedicteJacq) 1 janvier 2018

Ce "montreur d'images", comme il se définit, confirme :

France Bleu Loire Océan filme l'arrivée de la tempête sur Nantes :

Des arbres sont à terre, explique ce chef d'entreprise.

A la pointe du Raz, à l'extrême ouest de la Bretagne, les vagues sont impressionnantes.