Tempête Caetano : le point sur les perturbations ce vendredi matin

Des chutes d'arbres provoquées par la neige et le vent ont semé la pagaille sur les routes, les voies ferroviaires et le réseau électrique. La tempête hivernale Caetano se décale désormais vers l'est. Franceinfo fait le point sur les perturbations.

Voici un point des dernières perturbations enregistrées vendredi 22 novembre au matin, liées à la tempête Caetano. Toujours 31 départements sont placés en vigilance neige, verglas et vent.

270 000 foyers privés d'électricité

Jusqu'à 270 000 foyers privés de courant jeudi à 18h, selon Enedis. Particulièrement en Normandie (90 000), dans les Pays de la Loire (6 500) et en Centre-Val de Loire (27 000). Le groupe public a indiqué avoir mobilisé 1 400 agents pour rétablir la situation au plus vite. Enedis n'a pas encore communiqué de nouveaux chiffres vendredi matin.

Routes bloquées, interdictions de circuler

Une centaine de camions sont bloqués entre Montbéliard et Belfort sur l'autouroute A36 en Franche-Comté, au dernier pointage de la préfecture du Doubs, relayé vendredi matin par France Bleu Belfort-Montbéliard La situation s'améliore petit à petit. L'A36 était complètement bloquée dans la nuit avec des centaines de véhicules coincés à cause de la neige et du verglas. Interdiction de circulation pour les PL sur l’autoroute A36 dans les deux sens entre Mulhouse (68) et Saint-Vit (25) jusqu’à 10h00.

Dans le Loiret, la circulation est coupée sur l'autoroute A10, dans le sens Paris-Bordeaux, "en raison de la présence de verglas à hauteur d'Orléans", indique Bison Futé. Plusieurs poids lourds sont en difficulté dans le secteur. Dans l'autre sens, en direction de Paris, la même autoroute a été coupée brièvement vendredi matin en raison d'un accident impliquant deux poids lourds. La circulation a rouvert vers 8h.

Les poids-lourds sont interdits sur l'A28 entre Alençon et Le Mans dans les deux sens. Une partie de l'auoroute est fermée, a indiqué vendredi matin sur franceinfo François Durovray, ministre délégué aux Transports, "puisque des poids lourds, malheureusement, n'ont pas respecté l'interdiction de circulation".

En Île-de-France, les restrictions concernent la N118 et la N20 interdites aux poids lourds jusqu'à midi.

Interdiction de circuler pour les poids lourds aussi en Mayenne, dans le Doubs, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, jusqu'à 10h.

Transports scolaires suspendus

Les transports scolaires sont suspendus au moins la matinée, et parfois la journée entière dans de nombreux départements.

Pas de cars scolaires toute la journée, dans les quatre départements de grande couronne en Île-de-France (Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Seine-et-Marne), dans la Sarthe, et dans le Haut-Rhin.

Pas de ramassage scolaire jusqu'à 12h dans l'Aube, les Vosges, le Loiret, en Côte-d'or.

Dans le Loir-et-Cher et en Eure-et-Loir, tous les bus sont à l'arrêt, y compris les lignes régulières. Dans l'Oise, certaines lignes locales et scolaires sont suspendues, et les liaisons avec la Picardie sont aussi perturbées.

Des trains supprimés

La tempête Caetano "perturbe toujours les circulations ferroviaires principalement en Normandie, Pays de Loire, Nouvelle Aquitaine et Ile-de-France en raison de nombreuses chutes d'arbres", annonce la SNCF dans un communiqué vendredi matin.

En Normandie, aucun train ne circule vendredi matin et "jusqu'à midi le temps de passer les trains de reconnaissance et d'effectuer les dégagements et réparations", explique la compagnie ferroviaire. "Un train a d'ailleurs été bloqué jeudi entre Lisieux et Paris, un autre à Argentan cette nuit avec 200 passagers qui ont été transbordés dans des gymnases", relate sur franceinfo le ministre François Durovray.

Pour la région Pays de Loire, les circulations ont pu reprendre dans la soirée jeudi sur les lignes Nantes/Angers. Elles reprennent progressivement vendredi matin sur les lignes Nantes/Saint-Nazaire et Nantes/Clisson. En revanche, "les circulations sont toujours interrompues ce vendredi matin sur Nantes/Saint-Gilles, Nantes/Pornic, Saint-Nazaire/Le Croisic, Clisson/La Roche-sur-Yon/Les Sables d'Olonne et Nantes/Châteaubriant avec une prévision de retour à la normale en fin de journée ce vendredi", précise la SNCF.

En Nouvelle-Aquitaine, la circulation a été interrompue jeudi sur certaines lignes. "Les reconnaissances se poursuivent ce vendredi matin pour une reprise progressive jusqu'à midi".

En Île-de-France, il reste des perturbations sur "la ligne P du Transilien entre Tournan et Coulommiers, L2 et U en raison d'arbres sur les voies". L'entreprise assure que "les agents de SNCF Réseau sont mobilisés pour intervenir, dégager les voies et permettre la reprise des circulations au plus vite".

La SNCF ne l'évoque pas dans son communiqué mais la compagnie annonce des retards, de 15 à 30 minutes, à l'arrivée de la gare de Lyon sur son site. Un journaliste de franceinfo rapporte qu'un train en direction de Marseille est à l'arrêt en rase campagne, en raison d'une panne électrique liée aux intempéries.