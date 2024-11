Tempête Caetano en Seine-Maritime : "Les conditions s'améliorent, les chutes de neige baissent", selon le directeur général adjoint du département, en charge de l'aménagement et des mobilités

Les "conditions de neige s'améliorent, les chutes de neige baissent", explique jeudi 21 novembre sur franceinfo François Bellouard, directeur général adjoint du département de Seine-Maritime, en charge de l'aménagement et des mobilités, après le passage de la tempête Caetano et les chutes de neige.

"On a atteint plus de 20 centimètres de neige dans certains secteurs du département notamment à l'ouest du côté de Saint-Romain-de-Colbosc". "30 équipes sont en intervention sur les grands axes", pour "pousser la neige et la sortir de la route, elles interviennent jusqu'à 21 heures grâce aux équipes de jour qui ont été prolongées, puis on passe sur du préventif à 21 heures et ce sera du salage pour prévenir le verglas de vendredi matin. Comme la neige s'arrête, le risque pour cette nuit c'est que l'humidité sur la chaussée se transforme en verglas en fin de nuit".

Pas d'accident majeur

Par ailleurs les conditions de circulation "sont délicates sur le réseau secondaire, ces routes sont totalement blanches, et même si elles ne sont pas interdites à la circulation, il est recommandé aux usagers de rouler avec prudence et d'éviter les déplacements s'ils ne sont pas indispensables", prévient François Bellouard. Il se réjouit qu'il n'y ait "pas d'accident majeur sur notre département avec des blessés, pas de bouchons", non plus. On a "une route coupée dans les deux sens autour de Lillebonne où des arbres menacent de tomber avec le poids de la neige".

Concernant le ferroviaire, "les trains continuent à circuler mais entre Le Havre et Rouen des arbres sont tombés sur les voies, qui ont conduit à la fermeture de l'axe, la circulation doit reprendre sur cet axe-là en ce moment".