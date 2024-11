Tempête Caetano : en Normandie, des quartiers entiers privés d'électricité

La Normandie est la région la plus touchée par la tempête Caetano. Dans la journée de jeudi 21 novembre, les chutes de neige et les rafales ont provoqué de nombreuses coupures de courant.

Des arbres couchés sur les routes et des agents Enedis à pied d'œuvre pour tenter de rétablir l'électricité au plus vite. Dans la Creuse, un jeune homme a vécu une panne de courant alors qu'il jouait en direct sur internet. Jeudi soir, plusieurs centaines de milliers de foyers sont encore sans électricité. La Normandie est la région la plus touchée, suivie des Pays de la Loire et de la Bretagne.

"On prend notre mal en patience"

En Seine-et-Marne, une mère et ses filles s'apprêtent à passer une nuit compliquée : "On prend notre mal en patience, on s'éclaire comme on peut avec des bougies un peu partout", dit l'agent immobilier en filmant son salon plongé dans la pénombre. Faute d'électricité, des restaurants ont dû fermer leurs portes plus tôt que prévu. Des quartiers sont encore plongés dans le noir jeudi soir.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.