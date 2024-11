Tempête Caetano : écoles fermées, transports scolaires suspendus, bouchons... Le point région par région

À cause de la tempête Caetano, 54 départements sont toujours en vigilance orange pour "vent" ou "neige-verglas" jeudi 21 novembre : 31 pour "neige-verglas" et 23 pour "vent". La vigilance orange "vent" est levée pour le Finistère et le Morbihan. Le point région par région sur les perturbations liées à la tempête Caetano.

Auvergne-Rhône-Alpes

Dans le Puy-de-Dôme, les élèves n'ont plus cours depuis midi, annonce le préfet du Puy-de-Dôme. Tous les établissements scolaires sont fermés à partir de 15 heures, lles écoles maternelles, écoles primaires, collèges et lycées, BTS inclus. "Après 15 heures, les services académiques assureront la prise en charge des élèves, leur mise à l’abri, jusqu’à récupération par les parents d’élèves", précise le préfet sur son compte X.

#VigilanceOrange



En raison des prévisions météorologiques et après avoir échangé avec l’ensemble des services compétents et gestionnaires de réseaux, le Préfet du Puy-de-Dôme a décidé de suspendre les enseignements cet après-midi, dès 12h et de fermer les établissements… pic.twitter.com/IgqUr8vsJZ — Préfet du Puy-de-Dôme (@Prefet63) November 21, 2024

Bourgogne-Franche-Comté

En Côte-d'Or, l'A6 est coupée direction Paris suite à un accident de poids lourds au niveau de Beaune. Le trafic est interrompu après la sortie pour Beaune. "La neige est importante dans le secteur", rapporte le gestionnaire d'autoroute APRR.

Bretagne

Dans le Finistère, en raison des fortes rafales de vent, la métropole de Brest a fermé les parcs, les jardins et les cimetières mais aussi les stades et les terrains sportifs, rapporte France Bleu Breizh-Izel. Sur le pont de l'Iroise, la vitesse est limitée à 70 km/h. Les pompiers ont été appelés 16 fois, depuis le début de la journée, pour de l'eau dans des habitations, cinq fois pour des inondations dans des lieux publics.

Dans le Morbihan, la préfecture rapporte des vents violents, une rafale de 160 km/h enregistrée à Groix, 150 km/h à Belle-Île et 123 km/h à Lorient. Les sapeurs-pompiers du Morbihan ont été mobilisés sur environ 50 interventions liées à des "chutes d'arbres sur voie publique et matériels menaçant de tomber", indique la préfecture.

Ile-de-France

La direction des routes d'Île-de-France recense 310 km d'embouteillages jeudi 21 novembre à 14 heures, soit trois fois plus que d'habitude en moyenne à cette même heure, selon le service Sytadin. La tempête provoquent des perturbations dans les transports en commun d'Île-de-France. Sur 34 lignes de bus, la circulation est limitée ou totalement interrompue, rapporte la RATP sur son site internet. "D'autres lignes sont susceptibles d'être impactées selon l'évolution de la situation", est-il précisé.

Dans les Yvelines, les élèves sont autorisés à quitter leur établissement scolaire à partir de 15 heures "pour faciliter leur retour à domicile", indique la préfecture dans un communiqué. Le département est en vigilance orange neige-verglas, entre 7 et 10 cm de neige sont attendus dans le sud du territoire. Le préfet des Yvelines incite également les employeurs à permettre à leurs salariés ou leurs agents de quitter le travail à partir de 15 heures pour qu'ils puissent aller chercher leurs enfants et regagner leur domicile. Les transports scolaires seront suspendus vendredi 22 novembre.

Normandie

Dans la Manche, l'autoroute A84 est impraticable depuis 11 heures, entre Gouvets et Avranches, rapporte France Bleu Cotentin. L'autoroute A84 est fermée aux poids lourds depuis 6 heures entre Fougères et Caen. Un itinéraire de délestage passant par Avranches - Granville - Coutances - Carentan - Bayeux est mis en place. Par ailleurs, la N174 est interdite aux poids lourds entre Saint-Lô et Guilberville.

❄️🔴 L'Autoroute A84 est impraticable dans le secteur de Gouvets (Manche) dans les deux sens de circulation.

▶️ Les dernières infos dans la Manche : https://t.co/8wJDo8k6yv pic.twitter.com/zwVJdLK3Ez — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) November 21, 2024

Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés dans la matinée pour plusieurs accidents sur les routes comme à Juvigny, Périer, Mortain, Saint-Nicolas-des-Bois ou encore sur l'A84 près d'Avranches. À Moyon, un poids lourd s'est retrouvé sur le flanc dans un champ. Le conducteur a été légèrement blessé, selon France Bleu Cotentin.

En Seine-Maritime, les "transports collectifs d'enfants et de ramassage scolaire et les transports collectifs interurbains sont interdits à partir de 18 heures", annonce la préfecture de Seine-Maritime dans un communiqué. La mesure sera prolongée vendredi matin, "en raison d'un épisode de gel que connaîtra le département cette nuit". La circulation "est interdite" pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sur l'autoroute A13. Leur vitesse maximale autorisée est abaissée de 20 km/h. Des aides de stockage ont été mises en place. Sur l'A28 entre Le Mans et Rouen, les poids lourds de plus de 7,5 tonnes ne peuvent circuler dans les deux sens de circulation.

Dans l'Orne, "environ 1 500 foyers sont privés d’électricité sur le secteur de Bagnoles-de-l'Orne-Normandie", indique la préfecture dans un communiqué à la mi-journée. Sur l'autoroute A28 et une portion de la route nationale RN12, les conditions de circulations sont classées "difficiles", ajoute cette même source. La circulation des transports scolaires dans l'Orne "est interdite par arrêté préfectoral, en concertation avec le conseil régional". Par ailleurs, la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes "est interdite sur l'ensemble du réseau routier du département jusqu'à nouvel ordre". La préfecture de l'Orne précise dans son communiqué, qu'il y a "des exceptions pour certains transports (dépanneuses, collecte de lait, transport d’animaux vivants, etc.)". Des "zones de stockage" sont mises en place pour accueillir les poids lourds.

Nouvelle-Aquitaine

Le trafic ferroviaire est très perturbé sur la ligne TGV Ouest. À l'arrivée en gare Montparnasse, à Paris, la plupart des trains affichent un retard de plus d'une heure, indique la SNCF. La circulation des TER est interrompue jusqu'en fin de journée sur la plupart des lignes de TER, selon SNCF Réseau, telles que Bordeaux-Mont-de-Marsan, Bordeaux-La Rochelle, Royan-Angoulème, Limoges-Poitiers, Limoges-Périgueux ou encore Limoges-Vierzon. Du côté de La Rochelle, les cimetières, parcs et jardins sont fermés toute la journée. Même chose du côté de la Vienne et des Deux-Sèvres, à Niort, Poitiers ou Châtelleraut.

Pays de la Loire

En Loire-Atlantique, les ponts de Cheviré, à Nantes, et de Saint-Nazaire sont fermés à la circulation depuis 14 heures, selon le préfet. Il appelle la population à s'éloigner du littoral, à ne pas aller dans l'eau et à éviter les déplacements inutiles. Le département attend des rafales de vent jusqu'à 140 km/h sur son littoral.

À Nantes, un arbre est tombé sur une voiture, indique la préfecture de Loire-Atlantique dans un communiqué. La chute de l'arbre a eu lieu route de Saint-Joseph, à Nantes. L'occupant est gravement blessé. Par ailleurs, la toiture du collège Frida Kahlo à Pontchateau, au nord de Saint-Nazaire, s’est envolée. "Le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) a été activé et les enfants ont été mis en sécurité", assure la préfecture. Les lignes ferroviaires, notamment la ligne SNCF de tram-train et la ligne TER Nantes-Pornic, sont perturbées et le resteront "jusqu’à la fin de l’événement".