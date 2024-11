Tempête Caetano : à quoi s'attendre ce week-end ?

Ses flocons ont surpris une bonne partie de la France, jeudi 21 novembre : la tempête Caetano et sa neige en plein mois de novembre sont-elles inédites ? Les explications de Sébastien Thomas, présentateur météo sur France Télévisions.

La tempête Caetano et ses chutes de neige semble rare pour un mois de novembre. "C'est remarquable, mais pas inédit", souligne Sébastien Thomas, présentateur météo pour France Télévisions, jeudi 21 novembre. Le journaliste cite l'épisode de "novembre 2013", avec "de la neige qui tenait en plaine".

Des "écarts de température improbables" ce week-end

Mais comment expliquer un tel phénomène si tôt dans l'année ? "Il a fait froid ces derniers temps", pointe Sébastien Thomas, qui rappelle que l'écart de température par rapport aux normales de saison ce jeudi après-midi était de "- 3 degrés". "À Paris, il faisait à peine plus de 0 degré cet après-midi, alors que normalement c'est plus de 8 degrés", ajoute le présentateur.

Concernant Caetano, il détaille : "Quand on a une tempête qui survole l'Atlantique et se charge d'air doux et humide, cela fait un conflit de masse d'air quand elle rencontre de l'air froid, et en l'occurrence de la neige". Par ailleurs, ce week-end nous réserve encore des surprises avec "des écarts de températures improbables".

Regardez l'intégralité de la chronique dans la vidéo ci-dessus.