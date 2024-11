Tempête Caetano : 10 000 foyers se trouvaient encore sans électricité dimanche matin

Au total, 10 000 clients sont toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Caetano, annonce la société Enedis dans un communiqué, dimanche 24 novembre à 9 heures. Les régions les plus touchées sont la Normandie, avec 5 300 foyers sans courant, et les Pays de la Loire, avec 4 700 clients concernés. Plus de 95% des foyers qui avaient été privés d'électricité sont réalimentés. Les équipes d'Enedis et ses prestataires restent mobilisés dans l'espoir de réalimenter l'ensemble des clients d'ici la soirée.

Le nombre de foyers sans électricité s'était élevé jusqu'à 270 000 dans la nuit de jeudi à vendredi, conséquence de vents violents et de chutes de neige collante, qui ont provoqué des chutes d'arbres et de branches sur les câbles. Enedis rappelle avoir mobilisé en avance 2 200 de ses techniciens et 400 prestataires, en précisant que ceux-ci sont déployés "depuis que les conditions de sécurité de déplacement sont remplies", après ce premier épisode neigeux de la saison, lors duquel les vents ont soufflé jusqu'à 130 km/h. Des hélicoptères et des drones sont également utilisés pour réaliser les diagnostics.