VIDEO. Le sud-est de la France sous les eaux après une nuit de violents orages

A Marignane (Bouches-du-Rhône), l'eau est montée jusqu'à un mètre par endroits. A Nice (Alpes-Maritimes), il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en une heure. Dans le Sud-Est, les habitants ont été surpris, dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 novembre, par de violentes averses. Un épisode bref mais intense qui a fait tomber jusqu'à 50 mm en moins d'une heure, faisant déborder des canalisations et entraînant des inondations et piégeant des automobilistes dans leur véhicule, comme sur l'autoroute à l'approche de Marseille.

Ces départements n'avaient pas été placés en vigilance orange pluie et inondation, à l'approche de la tempête Amélie.

Plus d'une centaines d'interventions à Marignane

Les pompiers et des bénévoles de la mairie se sont déplacés plus d'une centaine de fois sur la seule commune de Marignane. "On a eu beaucoup de voitures pris dans les inondations. On a récupéré les gens. Les pompiers sont passés avec des camions pour les sortir des véhicules", explique Franck Rodriguez, résponsable réserve communale sécurité civile de la ville.

Au petit matin, dans les rues et jardins tranformés en étangs, les opérations ont commencé avant l'aube devant des habitants résignés face, parfois, à de très importants dégâts.