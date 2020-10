Tempête Alex : plus d'un millier de pompiers toujours à pied d'œuvre pour retrouver les personnes disparues

Le bilan s'élève à au moins six morts et plus d'une dizaine de disparitions inquiétantes.

Plus d'une semaine après les crues meurtrières provoquées par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, plus d'un millier de pompiers sont toujours mobilisés sur le terrain pour retrouver les personnes disparues, avec le renfort de onze hélicoptères.

Le bilan s'élève à au moins six morts et plus d'une dizaine de disparitions inquiétantes. Un septième corps a été retrouvé à Monaco. Mais l'autopsie n'a pas permis de déterminer si le décès de cette femme non identifiée était lié aux intempéries, a appris France Télévisions de source judiciaire.

Après la découverte et l'identification du corps d'un pompier porté disparu jeudi, un sixième corps a été découvert vendredi 9 octobre. Les pompiers n'ont pas précisé son identité mais il a été retrouvé dans l'embouchure du Var. Ce corps a été repêché en mer jeudi, avant d'être identifié vendredi comme étant une victime récente des crues et non un cadavre exhumé d'un des cimetières ravagés par les eaux, précise France Bleu Azur.

Trois villages toujours sans accès

Dimanche matin, trois villages étaient toujours sans accès : Fontan, Tende et la Brigue. "Les dispositifs de secours sont en place et les actions des sapeurs-pompiers restent dans la continuité des autres jours : recherche des personnes disparues, aide à la population et l’évaluation du risque bâtimentaire", précisent les pompiers du département.

Au total, 671 interventions ont été réalisées et 1 288 personnes mises en sécurité, dont 826 par hélicoptères.