Tempête Alex : retour à l’école pour une partie des enfants

Dans un collège de Roquebillière, dans les Alpes-Maritimes, près de la zone inondée, des enfants sont retournés pour la première fois à l’école lundi 12 octobre, soit dix jours après le passage de la tempête Alex. Toutefois, à peu près la moitié des collégiens de cet établissement sont bloqués chez eux, faute de route praticable.

Improvisation

Alors, une professeure d’éducation physique et sportive improvise une séance d’aide aux devoirs. “On est obligé. Je suis arrivée ce matin, je savais qu’il n’y avait pas de gymnase”, commente Laura Lorenzo. “Au moins, on sait que tout le monde va bien”, explique un élève, content de retrouver une partie de ses copains. Pour les familles qui doivent rester à la maison, les cours à domicile s’organisent, même si pour les plus jeunes, il faudra encore du temps pour réaliser l’ampleur de la catastrophe.

