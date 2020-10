Tempête Alex : la vie bouleversée des habitants des Alpes-Maritimes

Les jours passent à Tende (Alpes-Maritimes). Si les hélicoptères se font de plus en plus rares depuis le passage de la tempête Alex, au début du mois d'octobre, la file d'attente devant la supérette qui redistribue les dons de nourriture reste la même. Agnès Franca vient tous les jours se réapprovisionner. Une bonne nouvelle dans son sac : des fruits et des légumes. "Manger des boîtes, ça va bien 5 minutes, mais bon, on ne peut pas à longueur de temps manger comme ça", souffle-t-elle. Il lui manque encore du frais, comme "du beurre, des yaourts ou un peu de jambon".



Le maire réconforte ses habitants

L'eau courante ne coule à son robinet que 3 heures, le soir, et elle n'est toujours pas potable. Au détour d'une rue, il y a parfois un peu de positif comme une route à nouveau praticable. Séverine Froppolo, aide médico-psychologique, s'est vu donner un vélo électrique par l'association Les Amis de la Roya. Son quotidien a changé. "Depuis les intempéries, on faisait les tournées à pied, ce qui équivalait à une dizaine de kilomètres par jour", indique-t-elle. Sur la place du village, le maire essaye de réconforter ses habitants. "Sachez surtout que nous devons rester vraiment solidaires les uns des autres", martèle-t-il.

