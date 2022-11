Tempête Alex : la vallée de la Vésubie porte encore les stigmates de la catastrophe

En 2020, la tempête Alex emportait une partie de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Deux ans après la catastrophe, les vestiges des bâtiments détruits demeurent toujours dans la rivière.

La vallée de la Vésubie (Alpes-Maritimes) n'est aujourd'hui qu’une petite rivière, mais dans son lit demeurent toujours les vestiges des bâtiments emportés lors de la tempête Alex de 2020. La cuve rouillée de la station-service de Saint-Martin-Vésubie engloutie par les eaux a été retrouvée. Autour d’un habitant du village, 200 bénévoles répartis sur différents secteurs tentent de ramasser un maximum de déchets.



La solidarité des bénévoles

Céline Laux vient un week-end sur deux de Toulon (Var) pour aider au nettoyage. Elle fait volontiers trois heures de route, comme de nombreux bénévoles de l’association "Les week-ends solidaires". "Ça me paraissait logique de venir donner un coup de main quand il y a eu la tempête. Aujourd’hui, on a pris l’habitude, on connaît du monde et c’est toujours agréable de venir", déclare-t-elle. Les déchets récoltés seront récupérés par des pelleteuses et des grues. Le chantier est pharaonique.