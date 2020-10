Tempête Alex : des loups de Saint-Martin-Vésubie trouvent refuge dans les Deux-Sèvres

Ce sont des rescapés du parc animalier Alpha détruit, début octobre, par la tempête Alex. Nemiak, Kiava et Akela ont rejoint le Sanctuaire des loups de Frontenay, dans les Deux-Sèvres.

Après un voyage de plus de 20 heures depuis la vallée sinistrée de la Vésubie, la fratrie a pu enfin se dégourdir les pattes et découvrir son nouvel univers. Un lieu où ils recevront les meilleurs soins et beaucoup d’amour. "On va les rassurer du mieux qu’on peut car le loup est très sensible à la parole", raconte émue Béatrice Gérardot, responsable du "Sanctuaire loups 79".

Huit autres loups de Saint-Martin-Vésubie devraient rejoindre les Deux-Sèvres.