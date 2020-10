VIDEO. Tempête Alex : "La maison est entre deux effondrements", témoigne un père de famille

On croirait un tremblement de terre. 48 heures après la crue dévastatrice provoquée par la tempête Alex vendredi 2 octobre, le village de Roquebillière (Alpes-Maritimes) et ses 1 800 habitants sont encore sous le choc. "La maison est entre deux effondrements. Il n'y a pas d'accès", souffle un père dimanche 4 octobre. Impossible de retourner chez lui, alors, pour l'instant, il a trouvé refuge dans le collège de la commune, avec sa femme et ses enfants.

"J'ai essayé d'aider un maximum de personnes"

Un peu plus loin, la Vésubie, devenue torrent de boue, a arraché toute une partie d'un garage. Son propriétaire était sur les lieux lorsque la vague est arrivée. "J'ai essayé d'aider un maximum de personnes, de sauver ce qui était sauvable, puis de me sauver aussi, raconte-t-il. On n'a jamais vécu ce genre de situation". L'inquiétude ne fait que grandir à Roquebillière, où la pluie est à nouveau attendue dimanche 4 octobre après-midi.

