"On fait classe sur la table" : sans école à cause de la tempête Alex, les habitants de la vallée de la Roya s'organisent

Dans cette région très touchée par la tempête Alex, certains villages sont coupés du monde et les écoles sont fermées. À Saorge, les habitants se relaient pour prendre en charge les enfants.

Après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, certains villages de la vallée de la Roya sont toujours inaccessibles par la route comme Fontan, La Brigue, Tende et Saorge. Les habitants qui n’ont pas subi de gros dégâts tentent de maintenir une vie aussi normale que possible. À Saorge par exemple, malgré le manque d’eau et d’électricité, qui a été rétablie depuis mardi 6 octobre, et la fermeture des écoles par le préfet, les enfants sont tout de même pris en charge pendant la journée.

Dès lundi matin, les parents se sont mobilisés avec comme objectif d'éviter ce qui s'est passé pendant le confinement. "Ça va être compliqué pendant des mois, explique Claire qui est l'une des organisatrices de cette école alternative. Les enseignants sont dispatchés dans la vallée parce que l'enseignante de Saorge habite à Breil-sur-Roya. Moi, par exemple, j'étais enseignante à Saint-Dalmas-le-Selvage. Je ne pense pas revoir mon école avant très longtemps."

C'est très important de se lever, d’avoir un but, de se coucher le soir à telle heure, de continuer à avoir des activités, de voir les autres enfants et faire des choses avec eux.Claire

Le matin, les élèves travaillent les matières classiques. "Il y a une collègue qui les a fait travailler en lecture et je les ai pris en mathématiques pour qu'ils suivent quand même le programme, poursuit Claire. Il y a aussi une maman qui est professeur d’anglais. On les emmène chez nous et on fait classe sur la table. Maintenant, on vient de découvrir qu'il y a l'électricité, c'est super."

Une initiative saluée par les parents d'élèves. Charlie s'est immédiatement portée volontaire pour aider aux activités de l'après-midi : "On a l'habitude de fonctionner ensemble. Les enfants se connaissent, j'ai pu leur donner un cours de yoga et aussi d'anglais. Chacun fait ce qu'il sait faire, et on a plein de ressources. Pour nous, c'était assez naturel et simple."

Visite du Château de Saorge

Cet après-midi, les enfants font une visite ludique du village avec Francesco. "Vous savez que je suis guide au monastère et j'ai des touristes qui viennent", explique-t-il aux enfants. "On doit préparer des visites un peu spéciales. Des cars entiers qui vont arriver de fourmis", sourit Francesco. Cette visite est l'occasion de faire un peu d’histoire avec les enfants. "Est-ce que vous savez qu'il y avait un château à Saorge, c’était l'ancien château de Saint-Georges ? raconte le guide. C’est bien pour ça que ça que Saorge s'appelle Saorge."

Cette visite est aussi l'occasion de faire parler les enfants sur ce qu'ils ont vécu le week-end dernier. "On a entendu toute la boue qui est tombée", lance l’un d’eux. "Nous, les enfants, on prenait des balais, les bottes et on poussait la boue", raconte un autre. Une enfant décrit la pluie qui "tombait tellement fort que ça a fui de la fenêtre du toit". "On doit faire le travail quand même pour les fourmis", reprend Francesco. L'initiative durera au moins tant que le préfet décidera de garder les écoles de la vallée fermées.