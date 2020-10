DIRECT. Tempête Alex : au moins une vingtaine de disparus, selon les secours

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ALEX

: Les 3 700 sinistrés de la vallée de la Roya s'organisent trois jours après les intempéries meurtrières. La solidarité se met en place. Voici le reportage de nos confrères de France 3.





: "Je crains, effectivement, que le bilan puisse malheureusement s'alourdir au fur et à mesure que nous investiguons sur le terrain", a prévenu Charles-Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, ce matin sur franceinfo. On compte une vingtaine de personnes recherchées.

: Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité pour ceux qui nous rejoignent :



Placés en état d'alerte maximale, Paris et sa petite couronne vont connaître de nouvelles mesures de restrictions, dont la fermeture des bars et cafés. La maire de la capitale, Anne Hidalgo, et le préfet de police, Didier Lallement, tiendront à 11h30 une conférence de presse pour détailler ces mesures.



De part et d'autre de la frontière, les secours poursuivent leurs efforts pour aider les sinistrés et retrouver les personnes disparues après les crues "hors normes" de vendredi causées par la tempête Alex. Le bilan est provisoire et difficile à établir. Au moins deux personnes sont mortes, indiquent les pompiers des Alpes-Maritimes.



• Quel prix Nobel de médecine pour 2020, année de l'une des pires pandémies depuis un siècle ? La récompense annoncée à 11h30 à Stockholm ouvre une saison des Nobel pleine de suspense, de la littérature en passant par la paix.



L'audience va bientôt reprendre au procès des attentats de janvier 2015. Les onze accusés présents vont être interrogés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cette sixième semaine d'audience commence par l'interrogatoire de Willy Prévost, ami d'Amedy Coulibaly.

: "Ils sont partis ensemble après une longue vie d’amour."



Emportés à Roquebillière (Alpes-Maritimes) par les flots déchaînés de la Vésubie, Léopold et Josette Borello sont toujours portés disparus. Eric, leur fils, revient dans Nice-Matin (article payant) sur la tragédie et raconte leur vie. Le couple emporté avec sa maison résidait à Roquebillière depuis cinquante ans.

: En couverture de l'Humanité, les intempéries meurtrières dans l'arrière pays niçois. Le journal publie notamment un reportage dans le village de Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes), tout juste accessible deux jours après la catastrophe







Le corps d'un homme a été retrouvé dans sa voiture immergée à Saint-Martin-Vésubie (Alpes-Maritimes), portant à au moins quatre le nombre de décès causés par les intempéries meurtrières dans les Alpes-Maritimes et le nord de l'Italie.



• La Nouvelle-Calédonie a choisi une nouvelle fois de rester dans le giron français, malgré une progression du vote en faveur de l'l'indépendance, lors d'un deuxième référendum d'autodétermination marqué par une mobilisation sans précédent.