AVANT/APRES. Intempéries dans les Alpes-Maritimes : ces images montrent l'étendue des dégâts dans l'arrière-pays niçois

En quelques heures, les crues ont emporté routes et villages. C'est un paysage dévasté qu'ont découvert les habitants et les secouristes ce week-end.

Des villages méconnaissables. Les secours, appuyés par l'armée, intensifient leurs efforts dimanche 4 octobre à la suite de la tempête Alex. Ils tentent de retrouver les disparus et venir en aide aux sinistrés des crues "hors normes" qui ont coupé du monde plusieurs villages dans l'arrière-pays niçois et fait deux morts en Italie. En quelques heures, les pluies qui se sont abattues sur la région vendredi ont gonflé les rivières, provoquant coulées de boue et autres glissements de terrains dans les Alpes-Martime.

>> Suivez notre direct après le passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes

Voitures couchées dans le lit de la rivière, maisons englouties par la boue, routes emportées... Dans tout l'arrière-pays niçois comme dans le nord de l'Italie voisine, les dégâts sont impressionnants.

Bancairon

Roquebillière

Saint-Martin-Vésubie

Bollène-Vésubie

Breil-sur-Roya