Alpes-Maritimes : les villages de la Haute-Vallée de la Roya de nouveau enclavés

Les fortes pluies de mercredi et jeudi associées à la fonte des neiges ont fait remonter la Roya dans la vallée. Les passages à gué, réalisés dans l'urgence après la tempête Alex d'octobre sont mis à mal. L'un d'entre eux s'est écroulé.

Durement frappés par la tempête Alex en octobre dernier, les villages de la Haute-Vallée de la Roya sont de nouveau enclavés samedi 23 janvier, rapporte France Bleu Azur. Les intempéries des 21 et 22 janvier, combinées à la fonte des neiges, ont fait remonter la Roya dans la vallée, mettant à mal les installations provisoires qui ont été faites après les dégâts de la tempête Alex.

"Nous sommes piégés comme des rats"

Les passages à gué sont à nouveau fragilisés, notamment à Fontan (Alpes-Maritimes) et la piste provisoire qui permet de rejoindre Saorge, la Brigue et Tende s'est écroulée. Selon le maire de Tende, Jean-Pierre Vassalo, joint par France Bleu Azur, ces dégâts matériels risquent de se reproduire : "Ce sont des passages faits dans l'urgence, on savait très bien que dès qu'il y aurait des crues importantes, ces pistes s'effondreraient."

#vallée #Roya Un passage à gue s’est effondré dans la nuit à cause de la crue, bloquant la route pour Fontan et Tende. pic.twitter.com/lEU8c7yZ4L — France Bleu Azur (@francebleuazur) January 23, 2021

Cette chaussée avait été aménagée pour désenclaver la haute-vallée de la Roya. Avec cet effondrement, "nous sommes piégés comme des rats", lâche le maire de Tende. Car jusqu'à présent, l'accès à Tende se faisait par convoi, quatre fois par jour. Les habitants ne peuvent pas prendre le train car des travaux sont en cours sur un pont qui s’affaisse à Fontan, sur la ligne entre Breil-sur-Roya et Saint-Dalmas-de-Tende.