Tempête Darragh : quinze départements du Nord-Ouest et des Pyrénées placés en vigilance orange aux vents violents ou à la neige-verglas

Météo-France a placé neuf départements du Nord-Ouest en vigilance orange aux vents violents, samedi 7 décembre, en raison du passage de la tempête Darragh. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont également concernées par cette alerte. Quatre départements des Pyrénées sont par ailleurs placés en vigilance orange à la neige et au verglas.

La tempête Darragh circule du Royaume-Uni à la Belgique au cours de la journée de samedi et provoque "un net renforcement du vent" sur la France, souligne Météo-France. Ce phénomène nécessite une "vigilance particulière" dans les 11 départements placés en alerte aux vents violents : le Morbihan, les Côtes-d'Armor, le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, la Somme et le Pas-de-Calais, ainsi que l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Cette vigilance orange est en vigueur de 6 heures à 18 heures. La SNCF a annoncé que la circulation de tous les trains du réseau ferroviaire régional normand (Nomad) serait suspendue samedi et dimanche "afin de garantir la sécurité des voyageurs et du personnel".

Après le passage de Darragh, "des chutes de neige abondantes dès la moyenne montagne sont attendues sur les Pyrénées", met en garde Météo-France. Les départements de l'Ariège, des Pyrénées-Atlantiques, des Haute-Pyrénées et de la Haute-Garonne passeront ainsi en vigilance orange pour neige-verglas samedi, à partir de 21 heures.