Météo : ce que l'on sait de la tempête Danielle, qui se dirige vers l'Europe

L'Hexagone doit-il s'attendre à un nouvel événement météorologique extrême ? La saison des ouragans a été particulièrement calme dans l'Atlantique Nord mais elle s'est animée à la fin du mois d'août. La tempête tropicale Danielle a été identifiée et nommée le 1er septembre par le Centre américain des ouragans (NHC).

L'alarme a été sonnée par l'agence espagnole de météorologie dès le signalement de la tempête. Dans la foulée, des médias ont avancé l'idée qu'un ouragan pourrait frapper l'Europe et la France. Ce qu'ont tempéré de nombreux météorologues, a souligné France 3 Occitanie. Franceinfo détaille ce qu'il faut savoir de cette dépression qui se dirige vers nos côtes.

Est-ce une tempête tropicale, un ouragan ?

A l'origine, Danielle a été identifiée comme une tempête tropicale. Cette dépression s'est rapidement intensifiée jusqu'à être classée ouragan par le NHC (en anglais), vendredi 2 septembre. Lorsqu'une tempête tropicale se renforce, les vents tournent de plus en plus vite. S'ils dépassent 117 km/h, la tempête devient ouragan. On parle aussi de typhon ou de cyclone : ces trois termes désignent le même phénomène météo. Les dénominations changent simplement selon la zone géographique où ils surviennent.

Danielle est toujours classée "ouragan" par le NHC lundi après-midi mais elle perd déjà en intensité en traversant l'Atlantique, avance Météo France. "La prévision officielle du NHC indique un affaiblissement continu du système après la perte de ses caractéristiques tropicales", rapporte, lundi, sur Twitter Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste chez Météo France.

Où se trouve Danielle ?

Danielle s'est formée dans l'Atlantique Nord, à l'ouest de l'archipel des Açores, "une latitude remarquablement nord", commente Météo France.

Image de Centre américain des ouragans (NHC) et de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) montrant l'emplacement de l'ouragan Danielle, le 5 septembre 2022. (NOAA / NHC)

Depuis, elle continue lentement sa route vers l'Europe. Difficile de savoir quelle sera sa trajectoire exacte. Habituellement, pour les ouragans, ce type de prévisions ne va "pas au-delà de 24 ou 48 heures", précise Météo France à franceinfo. En résumé, "il est trop tôt" pour connaître dès maintenant, et de façon précise, la zone du continent qui sera concernée par les résidus de Danielle après sa traversée de l'Atlantique.

A quoi faut-il s'attendre ?

Difficile d'être très précis, tant pour la trajectoire que pour l'intensité. Toutefois, il est possible d'anticiper une arrivée de Danielle en Europe, entre la péninsule ibérique, la France et les îles Britanniques, comme l'a montré, dimanche, sur Twitter Florentin Cayrouse, vice-président de l'association Météo Centre.

La fiabilité s’est légèrement améliorée avec un consensus pour voir cette dépression toucher une vaste zone, quelque part entre la péninsule ibérique, la France et les iles Britanniques. Image : https://t.co/RzBHDxIhJW. 7/14 pic.twitter.com/d2jvjsrEJF — Florentin Cayrouse (@FloC36) September 4, 2022

Quant à sa force, Météo France tranche : "Danielle n'arrivera pas au stade ouragan sur la côte Atlantique de la France". "Au pire, les restes de Danielle atteindront l'Europe avec des vents classiques pour un système non tropical et précédés d'une longue houle pas trop ample", avance Gaétan Heymes. "Nous suivons Danielle, dans tous les cas, car elle aura un impact sur notre situation météorologique", ajoute Météo France.

Selon les dernières prévisions du NHC, les restes de Danielle arriveront en Europe en fin de semaine voire en début de semaine prochaine.