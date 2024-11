Les Philippines : le pays à nouveau balayé par un super typhon

Un typhon a touché les Philippines samedi 16 novembre 2024. Il s’appelle Man-yi et a provoqué des vagues atteignant jusqu’à 14 mètres de hauteur, ainsi que des vents soufflant à 195 km/h. Au moins 650 000 personnes ont dû quitter leur domicile.

Des rafales de vent soufflant à 115 km/h font dangereusement tanguer les arbres, ainsi que les poteaux électriques situés à quelques mètres des maisons. Sur des vidéos, il est possible de voir des pluies diluviennes s’abattre sur des jardins, ainsi qu’une mer déchaînée avec des vagues pouvant atteindre 14 mètres de hauteur.

160 personnes décédées et des milliers de sans-abri

La tempête tropicale se dirige à présent vers l’ouest du pays. Elle pourrait atteindre Manille, la capitale, avec des vents soufflant jusqu’à 325 km/h. Plus de 650 000 personnes ont fui leur domicile et des millions d’autres sont menacées.



C’est la sixième tempête majeure qui frappe les Philippines en un mois. La dernière date seulement d’hier. Sur des vidéos, il est possible de voir les dégâts causés par le typhon Usagi, qui a touché le nord de l’archipel vendredi 15 novembre 2024. Ces tempêtes ont tué plus de 160 personnes et laissé des milliers de sans-abri.

