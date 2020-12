Tempête Bella : de fortes chutes de neige et des perturbations sur les routes

Lundi 28 décembre, il était difficile de distinguer la route, recouverte d'un épais manteau blanc. Les bourrasques balaient toujours une départementale corrézienne, à Saint-Angel, qui a disparu sous les fortes chutes de neige dans la nuit engendrées par la tempête Bella. Les déneigeuses s'affairent à dégager une partie de la voie.

Cinq départements en vigilance orange "neige-verglas"

À l'arrêt, des camions sont recouverts par la neige. Depuis dimanche 27 décembre, dans l'après-midi, ils ont l'interdiction de circuler. La Corrèze fait partie des cinq départements placés en vigilance orange "neige-verglas", avec le Cantal, la Lozère, l'Aveyron et le Puy-de-Dôme. Dans le petit village de Saint-Angel, certains foyers n'ont plus d'électricité depuis minuit. Jacqueline Bezaud ne peut pas se chauffer alors qu'à l'extérieur, la température ne dépasse pas les 5°C. "Le plus gros problème, c'est le chauffage. Pour le reste, on va s'adapter, on va profiter de la clarté de la neige pour lire près d'une fenêtre", confie-t-elle. La tempête Bella devrait continuer de balayer la France au moins jusqu'à mardi 29 décembre.

