Séisme en Turquie : un bilan qui s’alourdit

Le tremblement de terre s’est produit vendredi 24 janvier dans la province d’Elazig. Mesuré à une magnitude de 6,7, il a fait 22 victimes. Sous les décombres, les sauveteurs sont à l’affut du moindre signe de vie. Tout à coup, ils demandent le silence. Ils viennent de localiser une personne quelques mètres sous leurs pieds. Une secouriste parvient à rentrer en contact avec elle. Quelques minutes plus tard, une main apparaît. Une femme, puis un homme, tous les deux sains et saufs.



41 personnes secourues

Mais à quelques mètres, des femmes sont sans nouvelles de leurs proches. Elles interpellent les secouristes à la recherche de la moindre information. Samedi 25 janvier à midi, 41 personnes avaient été secourues. Et au moins une vingtaine était encore recherché. L'Agence turque de gestion des catastrophes et des situations d'urgences (Afad) a précisé qu'au moins trente répliques du séisme avaient été enregistrées par la suite et que plus de 400 équipes de secouristes avaient été envoyées sur place.