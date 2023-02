Séisme en Turquie et en Syrie : plusieurs rescapés, dont un bébé de sept mois, sortis vivants des décombres, six jours après la catastrophe

D'après les derniers bilans officiels, le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a fait au moins 28 191 morts : 24 617 en Turquie et 3 574 en Syrie.

Après un séisme, les premières 72 heures sont considérées cruciales pour retrouver des survivants. Bien après ce délai, dimanche 12 février, les secouristes ont sorti plusieurs personnes des décombres, six jours après le tremblement de terre qui a fait plus de 28 000 morts en Turquie et en Syrie, selon un nouveau bilan. Si les chances de retrouver des rescapés s'amenuisent, l'agence Anatolu a notamment rapporté sur Twitter qu'une fillette avait été secouru, 150 heures après la catastrophe, dans la ville turque de Hatay.

Dans une vidéo partagée plus tôt dans la journée, on voit les secours sortir une adolescente de 13 ans des décombres d'un immeuble, à Gaziantep, en Turquie. "Tu es un miracle", lance un témoin de la scène.

Des photos de l'AFP montrent par ailleurs le sauvetage d'un petit garçon de sept ans, dimanche à Adiyaman, en Turquie. Il était prisonnier depuis lundi des décombres d'un immeuble de huit étages.

Un bébé de sept mois retrouvés vivants après 140 heures sous les décombres

Dans la province de Hatay (sud), un petit garçon de sept mois, Hamza, a aussi été retrouvé vivant, recroquevillé sous une dalle où il a passé plus de 140 heures, a rapporté dans la nuit l'agence de presse IHA.

L'agence Anadolu a également diffusé des images du sauvetage d'une femme enceinte et de son frère, tandis qu'une fillette de deux ans, Asya, a été sauvée dans la même région.

Opérant dans un froid glacial, des sauveteurs ont également retiré vivante des décombres une femme de 70 ans dans la province turque de Kahramanmaras, au milieu des applaudissements et des cris, selon une vidéo diffusée par la chaîne publique TRT Haber. "Le monde est-il là?", a-t-elle demandé en revenant au jour.

L'agence de presse turque Anadolu a également mentionné le sauvetage d'une mère de 35 ans et de sa fille de six ans, dans un immeuble détruit de la province d'Adiyaman.