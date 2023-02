Séisme en Turquie et en Syrie : plus d’un millier de morts après des secousses de magnitude 7,8

On compte près de 2 000 morts et des centaines de blessés après un violent séisme qui a eu lieu dans la nuit du 6 février en Turquie et en Syrie. Les dégâts sont considérables, de nombreux immeubles se sont effondrés.

Dans la matinée du lundi 6 février, le cauchemar continue pour les habitants de Turquie. Sur Twitter, une vidéo montre un autre immeuble s’effondrer après le séisme qui a frappé le pays. Les secousses ont été d’une force et d’une durée exceptionnelle. La première a frappé à 4h17 dans la nuit. Le séisme est arrivé au pire moment, pendant que les habitants dormaient. Beaucoup ont donc été emportés lors des effondrements d’immeubles. Des centaines de personnes ont perdu la vie en Syrie Les opérations de sauvetage se poursuivent mais sont extrêmement périlleuses car les bâtiments continuent de s’effondrer. Le séisme a traumatisé la population. "Ça balançait d’un côté à l’autre, c’est assez impressionnant", rapporte Ahmet Ajdart, habitant de Diyarbakir (Turquie). Les secousses ont été ressenties au Liban et à Chypre. Les dégâts sont aussi énormes en Syrie où plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie.