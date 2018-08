Séisme en Indonésie : "On était un peu seuls au monde", raconte un touriste évacué

Deux jours après le séisme qui a frappé dimanche la région de Lombok en Indonésie, des touristes tentent toujours de quitter les îles sinistrées, évoquant une situation de chaos.

En Indonésie, les évacuations se poursuivent mardi 7 août, deux jours après le séisme qui a fait dimanche plus d’une centaine de morts. À l’aéroport de Lombok, des touristes qui ont pu quitter les îles Gili racontent leur traumatisme. "Il y a eu des secousses toute la nuit. Sur une île où on n'a pas les moyens de communiquer, on était un peu seuls au monde", explique Christophe, qui était là en vacances avec cinq de ses amis. "Sur Gili Air – l’une des îles Gili - il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'électricité, les restaurants sont vides, tous les Indonésiens locaux sont partis. Toutes les infrastructures hôtelières sont endommagées. Seules les quelques maisons en bambou ont survécu."

On a attendu toute la nuit et on voyait le toit de l’hôtel qui menaçait de s'écrouler.Charlotte, une touriste françaiseà franceinfo

Charlotte, une Montpelliéraine de 28 ans, raconte ce séisme particulièrement intense : "C’était vraiment violent. Je ne me suis même pas aperçue que je m’étais fait une entorse à la cheville tellement j'avais d’adrénaline sur le moment présent." La jeune femme est visiblement encore traumatisée par le tremblement de terre : "Cette nuit-là, on s'est regroupé avec des personnes qui étaient dans un hôtel et on s'est mis au milieu, dans une cour. Il y avait des poteaux qui s'inclinaient de plus en plus, on avait peur que ça tombe."

Des avions supplémentaires sont mobilisés à l’aéroport de Lombok, pour poursuivre les évacuations. Plusieurs milliers de touristes sont déjà partis depuis dimanche.