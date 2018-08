Séisme en Indonésie : "Il faut s'attendre à de nouvelles répliques importantes dans les prochains jours"

Après le tremblement de terre de dimanche, de nouvelles secousses pourraient survenir selon le responsable de la veille au Bureau Central Sismologique Français.

Le tremblement de terre en Indonésie dimanche 5 août a fait au moins 98 morts et plusieurs centaines de blessés. Un séisme de magnitude 6,9 avec un épicentre situé près de l'île de Lombok, et qui survient une semaine à peine après une autre secousse meurtrière dans la même zone. Sur franceinfo mardi 7 août, le sismologue Jérôme Van der Woerd, responsable de la veille au Bureau Central Sismologique Français (BCSF) affirme que la région "peut s'attendre à de nouvelles répliques importantes", dans les prochains jours.

franceinfo : Que va-t-il se passer dans les prochains jours ?

Jérôme Van der Woerd : Après ce choc assez important de magnitude 6,9, on peut s'attendre à des répliques importantes dans les jours qui viennent. Il y en a déjà eu un certain nombre et il y en aura d'autres.

Pourquoi une telle intensité sismologique sous cet archipel indonésien ?

Ce séisme suit, à une semaine près, un séisme qui avait eu lieu le 28 juillet, de magnitude 6,4. Il était situé un peu plus à l'ouest, donc il s'agit probablement de la même faille qui est en train de rompre. Cette région est connue pour ses séismes, depuis le XVIIe, XIX siècle, pour des séismes de magnitude comparable. On sait aussi qu'il y a eu des séismes plus importants avant, notamment à Florès ; plus à l'est en 1992 de magnitude 8. Donc c'est une faille importante qui est en train de jouer dans cette région […] C'est une région très sismique également exposée au risque volcanique.

Est-ce que des séismes de cette ampleur sont possibles chez nous, en France ?

On a de la sismicité dans les Pyrénées, dans les Alpes. Un séisme comparable on l'a eu dans le sud de la France, du côté d'Aix en Provence en 1909, de magnitude proche de 7. Donc on n’est pas à l’abri de séismes de cette magnitude et de cette énergie en France, même s'ils sont rares.