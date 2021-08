Séisme en Haiti : "C'est la panique", témoigne un habitant de la capitale Port-au-Prince

Le journaliste haïtien Frantz Duval rapporte à franceinfo de gros dégâts matériels dans les villes du sud-ouest de l'île, à Jérémie et Les Cayes, après qu'un séisme de magnitude 7,2 ait touché le pays samedi 14 août vers 8h30 heure locale.

"C'est la panique", témoigne sur franceinfo Frantz Duval, rédacteur en chef du journal haitien Le Nouvelliste, basé dans la capitale Port-au-Prince, après un séisme de magnitude 7,2 sur l'échelle de Richter qui a touché le pays samedi 14 août aux alentours de 8h30 heure locale (14h30 heure française), selon les données communiquées par le centre américain de sismologie (USGS).

"Tout le monde a été réveillé et surpris par la longueur et l'intensité du séisme", décrit-il. "Nous avons ressenti ça fortement à Port-au-Prince et dans tous les quartiers." Si l'Haïtien témoigne qu'à Port-au-Prince, "il n'y a pas de dégâts", il explique que "quelques minutes après le séisme, les informations qui nous remontent nous font état de très gros dégâts dans des villes du sud-ouest, comme Jérémie ou Les Cayes."

"Il y a des maisons détruites et des blessés sous les décombres. Les gens sont dans les rues, affolés après ce qu'il s'est passé." Frantz Duval, rédacteur en chef du journal haïtien Le Nouvelliste à franceinfo

"Les souvenirs ont remonté", explique Frantz Duval, en référence au séisme de 2010, qui avait fait 200 000 morts et 300 000 blessés en Haiti.