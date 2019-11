Séisme en Drôme-Ardèche : "C'est la tectonique des plaques qui se traduit d'un seul coup aussi en France" explique un sismologue

La France a déjà connu des séisme de cette magnitude rappelle le spécialiste. Et même plus fort que celui de lundi.

Le séisme de magnitude 5,4 survenu lundi 11 novembre peu avant midi près de Montélimar (Drôme) n'est pas exceptionnel. "Il y a déjà eu des séismes de cette magnitude, et même des séismes plus forts" en France, a assuré sur franceinfo Yann Klinger, sismologue, directeur de recherche CNRS à l'Institut de physique du globe de Paris. "C'est la tectonique des plaques qui se traduit d'un seul coup aussi en France."

franceinfo : Y-a-t-il déjà eu des séismes de cette magnitude-là en France ?

Yann klinger : Bien sûr, il y a déjà eu des séismes de cette magnitude, et même des séismes plus forts, avec le grand séisme français de 1909, de magnitude 6, à Lambesc, dans l'arrière-pays aixois. Sachant qu'entre 5 et 6 c'est très différent, vous avez un facteur 30 en termes d'énergie. Il y a assez régulièrement des petits séismes en France, dans le massif armoricain, le front des Alpes et le Rhône, et le Rhin.

Est-ce que ça traduit une activité particulière ?

Ça traduit le fait que la tectonique des plaques, avec le rapprochement de la plaque Afrique par rapport à la plaque Eurasie, ça a une réalité, avec des failles qui bougent, avec des vitesses extrêmement lentes, mais qui de temps en temps génèrent un petit séisme. C'est la tectonique des plaques qui se traduit d'un seul coup aussi en France.

Cela peut aller jusqu'à quelle magnitude ?

On ne fait pas de prévision, aujourd'hui on ne prédit pas les séismes, par contre on s'intéresse aux failles. On sait qu'il y a des failles de plusieurs kilomètres en France, donc on pourrait avoir des séismes de magnitude 6 en France. Cela dépend de la taille de la faille qui va rompre, et de combien ça va bouger sur la surface de faille.