Séisme : des centaines de morts en Turquie et en Syrie

En Turquie et en Syrie, un important séisme a provoqué la mort d’au moins 200 personnes.

Un homme vient d’être extrait des décombres de son habitation, un immeuble éventré, méconnaissable, terrassée par un séisme de 7,8 sur l’échelle de Richter, qui a touché la province de Gaziantep, au sud de la Turquie, et la Syrie voisine. Malgré les dizaines de répliques à plus de 5 sur l’échelle de Richter, les secouristes se sont activés toute la nuit du dimanche 5 février au lundi 6.

L’état d’urgence décrété

"Des familles se trouvent piégées sous plusieurs bâtiments, nous travaillons actuellement pour récupérer les survivants et les morts sous les décombres", précise un secouriste. Pour les aider, certains publient les dernières localisations et identités des disparus. Dans la province d’Hatay, en Turquie, plusieurs gazoducs ont explosé sous les secousses. Le pays a décrété l’état d’urgence et appelle à l’aide internationale. Le bilan humain continue de s’alourdir, à au moins 200 personnes mortes. En 1999, lors d’un séisme de puissance similaire, 17 000 personnes avaient trouvé la mort.