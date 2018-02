VIDEO. Un puissant séisme secoue le Mexique, sans faire d'importants dégâts

L'hélicoptère d'un ministre qui se rendait sur les lieux s'est écrasé à l'atterrissage, faisant deux morts au sol.

Coup de frayeur dans les rues de Mexico. Vendredi 16 février, dans la soirée, un puissant séisme a secoué la capitale du Mexique, sans provoquer de dégâts majeurs. Il a eu lieu cinq mois après un violent tremblement de terre qui avait tué 369 personnes dans la capitale. Quelques heures plus tard, l'hélicoptère d'un ministre qui se rendait sur les lieux s'est écrasé à l'atterrissage, faisant deux morts au sol.

L'hélicoptère transportait le ministre mexicain de l'Intérieur Alfonso Navarrete et le gouverneur de l'Etat d'Oaxaca Alejandro Murat, lesquels sont sains et saufs, a tweeté en fin de soirée le président Enrique Peña Nieto. "Malheureusement, plusieurs personnes au sol ont perdu la vie et d'autres sont blessées", a ajouté le chef de l'Etat, qui a présenté ses condoléances aux familles des victimes.

Un séisme de magnitude 7,2

L'accident a eu lieu à Pinotepa de San Luis, à environ 600 km au sud de Mexico, au cœur d'une zone frappée quelques heures plus tôt par un séisme de magnitude 7,2 qui n'a fait ni victime ni dégâts majeurs. Des milliers de personnes sont sorties précipitamment des immeubles de la capitale quand s'est déclenché le système d'alarme, annonciateur d'une secousse imminente, pour rejoindre des places ou des avenues et tenter ainsi d'éviter la possible chute de bâtiments.