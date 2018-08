Indonésie : un puissant séisme frappe l'île de Lombok, deux semaines après une secousse meurtrière

Un nouveau séisme d'une magnitude de 6,9 a secoué l'île de Lombok en Indonésie, dimanche 19 août, selon l'USGC, l'institut d'études de géologie aux Etats-Unis. Il s'agit de la deuxième forte secousse en 24 heures, un tremblement de terre de magnitude de 6,3 ayant touché l'île dimanche matin. Ces nouvelles secousses interviennent deux semaines après le tremblement de terre, qui a coûté la vie à au moins 480 personnes à Lombok.

L'épicentre de la dernière secousse a été localisé à une profondeur de 20 km et à environ cinq kilomètres au sud de la ville de Belanting, dans l'est de Lombok, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Aucune alerte au tsunami n'a été émise.

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M6.9 in Lombok Region, Indonesia 41 min ago pic.twitter.com/9tjzZUIKtG