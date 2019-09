Porto Rico : un fort séisme d'une magnitude 6 ressenti sur l'île

Un séisme d'une magnitude 6 sur l'échelle de Richter a été enregistré mardi 24 septembre dans le nord d'Isabela à Porto Rico, a rapporté l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). L'épicentre du séisme a été localisé à 50 km au nord-ouest de la ville, à une profondeur de 10 km, a-t-il précisé. D'après les services météo américains (lien en anglais), il n'y a pas de risque de tsunami. Aucune victime n'a été signalée pour le moment. Sur les réseaux sociaux, des internautes ont publié des images de dégâts sur l'île.

D'après le site d'USGS (lien en anglais), des répliques, plus faibles, ont été enregistrées quelques minutes plus tard. Comme le note un journaliste sur Twitter, il s'agissait de tremblements de terre de magnitude de 4,6 ou 4,7 sur l'échelle de Richter.

