Indonésie : séisme de magnitude 7 sur l'île de Lombok

La terre tremble, pendant une longue minute, interminable. Dans la nuit du 4 au 5 août, un violent tremblement de terre de magnitude 7 a frappé l’île de Lombok, en Indonésie. Les habitants tentent de se mettre à l'abri au plus vite. L'hôpital est évacué en urgence, les bâtiments risquent à tout moment de s'écrouler. Dans la nuit, on distingue des maisons détruites.

Au moins 19 morts

La ville de Mataram et ses 6 000 habitants sont les plus touchés. Selon un premier bilan, il y aurait au moins 19 morts et des dizaines de blessés. Très vite, une alerte tsunami est émise avant d'être retirée. Beaucoup on craint de revivre la catastrophe de 2004. Le séisme a été ressenti à plus de 100 km de l'épicentre, sur l'île très touristique de Bali. Habitants et touristes prennent la fuite, totalement désorientés. Les iles de Lombok et Bali sont situées dans une zone très sismique, là où des plaques tectoniques se rejoignent. C'est le deuxième séisme meurtrier à toucher l'Indonésie en quelques jours.

