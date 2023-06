Haïti : un séisme de magnitude 4,9 fait au moins quatre morts et près de 40 blessés

Un séisme de magnitude 4,9 s'est produit mardi, alors que le pays fait face à d'importantes inondations qui ont provoqué la mort d'au moins 42 personnes.

Un séisme a fait au moins quatre morts et 36 blessés, mardi 6 juin, dans l'ouest d'Haïti, a annoncé une antenne locale de la Protection civile, alors que le pays est déjà en proie à des inondations qui ont provoqué la mort d'au moins 42 personnes. Trois des personnes décédées "sont membres d'une même famille et ont été tuées à cause de l'effondrement de leur maison", a fait savoir à l'AFP Christine Monquélé, responsable de la Protection civile dans le département de la Grand'Anse.

"Nous sommes attristés par les pertes de vies humaines, les destructions, ainsi que par les souffrances de la population haïtienne causées par le séisme", a commenté à New York Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.

Le tremblement de terre, de magnitude 4,9 selon l'Institut de géophysique américain (USGS), s'est produit peu après 5 heures, heure locale (11 heures à Paris) à une profondeur de 10 km et à environ 9 km des côtes dans la péninsule sud-ouest de ce pays des Caraïbes régulièrement touché par des séismes destructeurs.

La péninsule sud-ouest avait ainsi déjà été ravagée en août 2021 par un puissant tremblement de terre de magnitude 7,2 qui avait tué plus de 2 200 personnes et causé la destruction de plus de 130 000 maisons. En 2010, un séisme de magnitude 7 avait fait plus de 200.000 morts dans le pays. La secousse avait transformé la capitale Port-au-Prince en champ de ruines et mis à la rue 1,5 million de personnes.