Haïti : le pays frappé par un violent séisme

Un cri de soulagement est poussé au milieu des décombres. Deux enfants viennent d'être sauvés, ils sont restés de longues minutes sous leur maison effondrée. Il est 8 heures 30, heure locale, quand un séisme de magnitude 7,2 frappe Haïti, dans le sud-ouest de l'île. Deux communes sont particulièrement touchées : Jeremie et Les Cayes. De nombreux bâtiments s'effondrent dans un nuage de fumée, mais des quartiers entiers sont détruits.

Entraides

Le séisme a littéralement fendu la terre, de part en part. Les maisons sont tombées les unes sur les autres. Des façades ont disparu : on aperçoit quelques pièces désertées par leurs habitants. Partout dans les rues subsistent des tas de gravats. Un hôtel très fréquenté ne ressemble plus qu'à un amas de béton. Les habitants se regroupent et s'entraident pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. Plusieurs corps sont extraits des décombres, et il est encore impossible d'établir un bilan. Les autorités ont décrété l'état d'urgence pour un mois.