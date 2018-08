DIRECT. Séisme en Indonésie : au moins 91 morts, des centaines de touristes en cours d'évacuation

Ce qu'il faut savoir

Les équipes de secours indonésiennes se pressent, lundi 6 août, au milieu des ruines pour secourir des survivants d'un puissant séisme qui a fait au moins 91 morts sur l'île touristique de Lombok, une semaine seulement après un autre tremblement de terre meurtrier.

Plusieurs répliques puissantes. Le tremblement de terre, de magnitude 6,9, a endommagé des milliers de bâtiments et a été ressenti sur l'île voisine de Bali, la plus touristique de l'archipel d'Asie du Sud-Est. Il a été suivi par plusieurs répliques provoquant de nouvelles frayeurs lundi, l'une atteignant une magnitude de 5,3 dans la matinée.

Les touristes évacués. Environ 900 touristes indonésiens et étrangers sont en cours d'évacuation des petites îles de Gili, proches de celle de Lombok. Quelque 200 touristes "indonésiens et étrangers" ont déjà quitté les trois îles de Gili et "il en reste environ 700 en attente d'évacuation", a déclaré un porte-parole de l'agence nationale de gestion des catastrophes.

Un bilan qui pourrait s'alourdir. Selon les autorités locales, le nombre de victimes devrait encore s'accroître alors que la collecte des informations et les opérations de secours se poursuivaient. Par ailleurs, plus de 200 personnes ont été blessées.