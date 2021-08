DIRECT. Séisme en Haïti : un premier bilan fait état de 29 morts, le gouvernement décrète l'état d'urgence pour un mois

⏱️¡Empieza #LaVuelta21! 🇪🇸 @pelayo_mayo es el primer corredor en tomar la salida🤩 La Vuelta 21 starts in Burgos! Pelayo Sánchez from @BurgosBH is the first rider of this TT.👉https://t.co/zqaO4Bw62K https://t.co/Vk8EL9PjdO